Во Львове 18-летний водитель врезался в ограждение водочного завода

Во Львове 15 марта в 21:00 на улице Кордубы, 6, 18-летний житель города, который около месяца назад получил водительское удостоверение, не справился с управлением въехал в кирпичное ограждение завода, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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В результате ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная рана лобной области, открытый перелом правого надколенника».

Четырех пассажиров, жителей Львова, возрастом 17, 17, 16 и 14 лет, доставили в одну из местных больниц. Трое из них госпитализированы, четвертого 17-летнего пассажира после осмотра врачей отпустили домой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.