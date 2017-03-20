В Киеве на Печерске ограбили магазин электроники

В понедельник около 13 часов дня в Киеве на улице Коновальца (бывшая Щорса) в магазин электроники ворвались двое мужчин, закрыли охранника в туалете и забрали технику (телевизоры, планшеты, приставки) и около 300 тысяч гривень наличными, сообщает LB.ua.

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После этого они сбежали на микроавтобусе синего цвета. Свидетели записали номер автомобиля, в Киеве введен план "Перехват".

Вскоре после этого автомобиль был задержан, один из подозреваемых в грабеже сбежал.

Напомним, ранее в Киеве днем неизвестные ограбили ювелирный отдел одного из торговых центров на Дарнице. «Угрожая оружием, трое неизвестных в балаклавах зашли в торговый центр, разбили витрины и отобрали лотки с золотыми украшениями. Злоумышленники с похищенным скрылись на собственном автомобиле «Опель Вектра» синего цвета», - говорится в сообщении полиции.