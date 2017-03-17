На автотрассе под Николаевом загорелись две фуры (видео)

14:30, 17 марта 2017
Происшествия
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Одна из них полностью сгорела.

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В 20 км от Николаева на автотрассе загорелись две фуры.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

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На кадрах можно увидеть, как прицеп одной из фур полностью охвачен огнем. Также на видео можно заметить две кабины, одна из которой практически выгорела.

На месте происшествия работают пожарные. Полиция пока не сообщала о данном ДТП.

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Теги: #ДТП#видео#фуры