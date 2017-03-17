Обвал в школе Львова: на ремонт нужно около 3 миллионов гривень

Во Львове ликвидируют последствия обвала опорной балки в средней школе № 44 им. Тараса Шевченко, что на ул. Я. Пстрака, 1. Учителей и школьников для продолжения занятий перевели в другие учебные заведения.

"Обвалилась балка, поддерживающая лестницу. Она упала на лестничный марш ниже первого этажа. Полного обвала лестничной клетки не произошло. Школа кирпичная, построена в 1956 году. Сейчас готовятся соглашения с подрядчиками для более детального обследования лестничных маршей и несущих конструкций сооружения", – сообщают в мэрии Львова.

На сам ремонт понадобится примерно 3 млн гривень. Кроме того, чиновники мэрии планируют провести обследование всех школ, дошкольных учебных заведений, чтобы избежать повторения подобных ЧП.

Напомним, вчера, 16 марта, примерно в 11.00. произошел обвал опорной балки лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла СОШ № 44. Доступ учеников, учителей и технических работников в помещение учебного заведения ограничен.