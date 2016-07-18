В Одесской области загорелся бензовоз: пострадали три человека (фото)

В Ананьевском районе Одесской области госпитализированы трое работников предприятия, получившие ожоги во время возгорания бензовоза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 17 июля в 11.05 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Жеребково на предприятии произошло возгорание бензовоза.

В 11.17 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, пожар возник у складского помещения при переливании горючего в цистерны.

Спасатели локализовали пожар в 11.47, ликвидировали в 12.20.

«Огнем уничтожена бочка бензовоза на площади 7 кв. м, пустая цистерна на площади 6 кв. м, крыша складского помещения на площади 50 кв. м. Благодаря умелым действиям пожарных спасены 3 емкости с топливом и складское помещение», - сообщили в пресс-службе. Во время пожара пострадали трое работников предприятия, которые получили ожоги и были доставлены в реанимационное отделение Ананьевского районной больницы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В ликвидации пожара принимали участие 5 единиц техники, 20 спасателей.