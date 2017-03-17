В Сумах владелец незаконного арсенала оружия пытался взорвать дом бывшей жены

В Сумах правоохранители изъяли арсенал оружия у мужчины, который пытался взорвать дом своей бывшей жены. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, в ночь на четверг, 16 марта, в дежурную часть Сумского отдела полиции поступил звонок от 58-летней жительницы Сум.

«Женщина рассказала правоохранителям, что ее бывший 50-летний муж, который проживает в ее доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил два баллона для заправки зажигалок в духовой шкаф газовой плиты, где они взорвались. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа полицейского отдела», - говорится в сообщении.

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Осмотрев помещение, правоохранители установили, что взрыв не нанес видимых существенных повреждений газовому оборудованию.

«Полицейские также обнаружили в комнате мужчины целый военный арсенал: шесть гранат Ф-1, три запала к ним, три пистолета, четыре пистолетных и один автоматный магазины, патроны разного калибра и разного боевого назначения, две банки с веществом, похожим на порох, общим весом 700 граммов, несколько сигнальных ракет и несколько коробок с гильзами. А в гараже - самодельное устройство для стрельбы, полторы сотни малокалиберных патронов, много металлических частей огнестрельного оружия, штыки, пакет с охотничьими гильзами и самодельные патроны. В свое оправдание мужчина пояснил, что долгое время собирал оружие для коллекции», - отметил начальник сумского отдела полиции Павел Карабута.

Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Нарушитель задержан.

По выявленным фактам следователи открыли два уголовных производства по ч.1 ст.129 и ч.1 ст.263 УК Украины. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.