В Бахмуте задержали мужчину с 2 килограммами пороха

В районе автовокзала в Бахмуте Донецкой области полицейские обнаружили мужчину, который переносил два килограмма пороха, и собирался провезти его в Днепропетровскую область, сообщает пресс-служба полиции.

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"В районе автовокзала внимание правоохранителей привлек мужчина, который пытался избежать встречи с правоохранителями. Причиной его беспокойства стало почти 2 килограмма пороха, которые он пытался транспортировать на мирную территорию", - говорится в сообщении.

Установлено, что 57-летний житель Днепропетровской области собирался ехать домой. При осмотре его вещей, в присутствии понятых, в полиэтиленовом пакете правоохранители обнаружили опасный багаж.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.