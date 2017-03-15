В Днепропетровской области ищут организаторов тайника с оружием и боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в городе Синельниково Днепропетровской области вчера вечером, 14 марта, обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

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«В лесополосе в 700 метрах от населенного пункта вблизи грунтовой дороги правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, два корпуса от гранат РГД-5, магазин к АК-74, 945 патронов калибра 5,45 и 700 г артиллерийского пороха», - говорится в сообщении УСБУ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайника.