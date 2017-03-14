Появилось видео конфликта блокадчиков и силовиков на блокпосту возле Славянска

На видеозаписи Отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области можно увидеть кадры перепалки нардепа Владимира Парасюка с полицейскими, которые пытаются заблокировать автомобиль блокадников.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В свою очередь помощница Парасюка Ирина Голуб обнародовала на своей странице в Facebook свое видео с места событий, заявив, что полиция напала на участников блокады – «безоружных людей».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Примерно час назад нардеп Парасюк сообщил на своей странице в Facebook, что по блокадчиках открыли огонь.

Как сообщал УНИАН, по версии полиции, около 19:00 через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, что отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

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"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, бранью начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, чтобы они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято решение не применять огнестрельное оружие, поскольку там находился депутат. После того, как они прорвали блокпост, сели в машину и пошли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудники подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", - рассказал начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан.