В Одессе трамвай №15 сошел с рельсов (фото)

16:10, 14 марта 2017
Происшествия
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В Одессе на Преображенской улице трамвай, следовавший по маршруту №15, сошел с рельсов.

Об этом сообщает 7 канал.

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По словам очевидцев, часть плитки, которую там укладывали, попала под колесо. Позже движение трамваев данного маршрута восстановили.

Как сообщалось, ранее в Киеве сошел с рельсов трамвай.

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Теги: #Одесса#трамвай