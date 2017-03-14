В Одессе трамвай №15 сошел с рельсов (фото)
16:10, 14 марта 2017Происшествия
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В Одессе на Преображенской улице трамвай, следовавший по маршруту №15, сошел с рельсов.
Об этом сообщает 7 канал.
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По словам очевидцев, часть плитки, которую там укладывали, попала под колесо. Позже движение трамваев данного маршрута восстановили.
Как сообщалось, ранее в Киеве сошел с рельсов трамвай.
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