В Киеве на улице Кирилловской сошел с рельсов трамвай (фотогалерея)
23:18, 17 января 2017Происшествия
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В Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы.
Трамвай сошел с рельсов / фото: УНИАН
Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события.
Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь - Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".
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Хотя вагон трамвая перегородил почти всю улицу, однако легковые автомобили проехать могут. Движение другого транспорта заблокировано.
В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал.
На место ДТП виехала аварийная служба Подольского трамвайного депо.
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