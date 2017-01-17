В Киеве на улице Кирилловской сошел с рельсов трамвай (фотогалерея)

23:18, 17 января 2017
Происшествия
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В Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы.

фото: УНИАН

Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события.

Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь - Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".

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Хотя вагон трамвая перегородил почти всю улицу, однако легковые автомобили проехать могут. Движение другого транспорта заблокировано.

В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал.

На место ДТП виехала аварийная служба Подольского трамвайного депо.

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Теги: #ДТП#трамвай