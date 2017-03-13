На Окружной дороге в Киеве сгорела маршрутка (фото, видео)

Причины возгорания пока неизвестны.

В Киеве в ночь на 13 марта на Окружной дороге сгорело маршрутное такси, передает dtp.kiev.ua. Отмечается, что причины пожара пока неизвестны. На место сразу приехали пожарные. Пострадавших в результате пожара нет.

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