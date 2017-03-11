СМИ стали известны подробности стрельбы в подпольном казино Одессы

Как стало известно местному изданию «Думская» по состоянию на 19:49 по Киеву, конфликт произошел между двумя группировками, каждую из которых возглавляют бывшие сотрудники милиции.

"В одну группу входят экс-"беркутовцы" и спортсмены, в другой - бывшие милиционеры и представитель нацменьшинства. Первая (...) крышует нелегальные игровые заведения", - пишет издание.

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Отмечается, что накануне гражданин Турции выиграл в подпольном казино 260 тысяч гривень. В учреждении ему выдали лишь 60 тысяч и пообещали отдать остальное на следующий день. Однако на следующий день иностранцу не отдали деньги, после чего он вернулся ночью с "подкреплением".

Отмечается, что другая сторона столкновений в ходе конфликта и стрельбы "забрала" с собой турка. Его отпустили на следующий день, однако выигрыш так и не отдали.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе неизвестные злоумышленники в ночь на 10 марта похитили иностранца из игорного заведения. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в области, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из помещений, расположенных в Киевском районе города.