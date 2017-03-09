В Харькове два человека упали в шахту лифта: пострадавшие в критическом состоянии

14:06, 09 марта 2017
Происшествия
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Несчастный случай произошел в заброшенном здании на улице Академика Богомольца.

Пока неизвестно были ли пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения / youtube.com

На месте работала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает 057.ua.

"Установлено, что двое мужчин, в возрасте 33 и 40 лет, по собственной неосторожности упали в шахту лифта, высота падения 4-5 этаж", – сообщили в полиции.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе проверяют информацию находились ли пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения.

Факт происшествия правоохранители внесли в Журнал единого учета правонарушений. 

Ранее во Львове погиб работник "Галнафтогаза", упав в шахту лифта с четвертого этажа.

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Теги: #лифт#Харьков