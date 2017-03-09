В аэропорту "Одесса" задержан организатор канала торговли людьми во время отправки двух женщин в Турцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 8 марта в ходе оперативных мероприятий пограничники совместно с полицией задержали организатора международного канала торговли людьми.

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«Организатора, 1995 г. н., который провожал девушек - гражданок Украины, 8 марта задержали в аэропорту «на горячем». Задержание провели сотрудники межрайонного оперативно-розыскного отдела Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с представителями полиции», - рассказали в управлении.

Установлено, что за каждую женщину злоумышленник получал вознаграждение в размере около 1,5 тыс. евро.

Как пояснили в ведомстве, на след подозреваемого правоохранители вышли, проверяя оперативную информацию, которую получили опеативники пограничного ведомства.

Было установлено, что канал торговли людьми организовали граждане Украины. Молодых женщин злоумышленники вербовали для оказания услуг интимного характера, обещая им зарплату 5 тыс. долларов в месяц.

По информации пограничников, преступный бизнес наладили сын и мать.

Вербовкой и организацией переправки женщин из Украины в Турцию занимался мужчина, а в Стамбуле женщин встречала мать задержанного.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» УК Украины.

Ведутся следственные действия.