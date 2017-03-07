В Днепре в райотделе полиции умер задержанный

По данным полиции, это произошло в Чечелевском районном отделении полиции Днепра, как сообщает "Радио свобода".

Как проинформировали правоохранители, скончался мужчина 1981 года рождения, которого вечером 6 марта задержали по подозрению в совершении кражи. Подозреваемого доставили в райотдел и не успели допросить, отмечают в полиции.

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Как сообщили в ведомстве,мужчину задержали, поскольку были подозрения, что он украл мобильный телефон.

В полиции отмечают, что причины смерти неизвестны, назначена судебно-медицинская экспертиза.