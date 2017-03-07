В Днепре в райотделе полиции умер задержанный
15:07, 07 марта 2017Происшествия
1218 0
В Днепре в райотделе полиции вечером 6 марта скончался задержанный.
В полиции отмечают, что причины смерти неизвестны / Фото УНИАН
По данным полиции, это произошло в Чечелевском районном отделении полиции Днепра, как сообщает "Радио свобода".
Как проинформировали правоохранители, скончался мужчина 1981 года рождения, которого вечером 6 марта задержали по подозрению в совершении кражи. Подозреваемого доставили в райотдел и не успели допросить, отмечают в полиции.
Читайте такжеВ Харькове мужчина прыгнул под поезд метро
Как сообщили в ведомстве,мужчину задержали, поскольку были подозрения, что он украл мобильный телефон.
В полиции отмечают, что причины смерти неизвестны, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter