В Днепре в райотделе полиции умер задержанный

15:07, 07 марта 2017
Происшествия
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В Днепре в райотделе полиции вечером 6 марта скончался задержанный.

В полиции отмечают, что причины смерти неизвестны / Фото УНИАН

По данным полиции, это произошло в Чечелевском районном отделении полиции Днепра, как сообщает "Радио свобода".

Как проинформировали правоохранители, скончался мужчина 1981 года рождения, которого вечером 6 марта задержали по подозрению в совершении кражи. Подозреваемого доставили в райотдел и не успели допросить, отмечают в полиции.

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Как сообщили в ведомстве,мужчину задержали, поскольку были подозрения, что он украл мобильный телефон.

В полиции отмечают, что причины смерти неизвестны, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: #полиция#смерть#задержанный