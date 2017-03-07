В Харькове произошла массовая драка с участием 80 человек - СМИ

14:48, 07 марта 2017
Происшествия
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В пресс-службе "главка" сообщили, что в местном отделе полиции об инциденте ничего не знают.

Wikimapia

Об этом NewsRoom сообщили местные жители.

По информации очевидцев, столкновение произошло возле супермаркета "Класс" на улице Сергея Грицевца. В драке с двух сторон приняли около участие около 80 человек, свидетели также уверяют, что на место помимо полицейских прибыла также карета скорой помощи. 

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Источники NewsRoom в правоохранительных органах также подтверждают информацию о массовой драке и называют примерно такое же число участников. При этом в пресс-службе "главка" сообщили, что в местном отделе полиции об инциденте ничего не знают.

Напомним, в минувшее воскресенье в парке Победы на Салтовке произошли массовые беспорядки с участием около 200 человек.

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Теги: #драка#Харьков