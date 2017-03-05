Уничтоженный канатный мост над Днепром показали с высоты птичьего полета (видео)

Демонтаж троллею с высоты птичьего полета показала организация Air Dreams Media.

От троллея, который перевозил людей с Правого берега на Труханов остров, остались только перерезанные тросы на песке и разбитая конструкция. Молодые люди, которые представились сотрудниками киевского благоустройства, ловко работали бензопилой. Единственное, что удалось спасти администрации – дорогое американское оборудование для спусков: тормозные системы, карабины, снаряжение, а также компьютерная техника.

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Работники аттракциона говорят, что события были похожи на рейдерский захват. От телекамер представители "благоустройства" лица прячут, а простые киевляне связывают его демонтаж с перераспределением собственности в столице.

"У SkyPark есть все документы, подтверждающие законность установки и функционирования троллея над Днепром. Эти события стали для нас неожиданностью, но мы будем бороться", - говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.