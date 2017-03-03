Блокадники Донбасса заявляют о готовящемся разгоне нацгвардейцами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил один из инициаторов акции — второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«На сегодняшний день мы ожидаем силовых действий со стороны Национальной гвардии. За сутки мы выяснили, что подразделения Национальной гвардии получили приказ выдвинуться в район Бахмута и в район станции Кривой Торец», - сказал он.

Виногородский подчеркнул, что понимает, что планирует сделать командование НГУ. «Получив деньги от определенных олигархов, они наняли спортивного вида молодых людей (это уже будет третья попытка деблокирования) и пытаются спровоцировать ветеранов на применение огнестрельного оружия, и под это дело применить спецподразделение, и деблокировать железнодорожные пути», - отметил он.

«Командование Нацгвардии немного забывает, что участники блокады воевали 2 года, и те ребята, которые находятся сейчас в спецподразделениях, - это наши побратимы: мы рядом сидели в окопах, вместе ели кашу. Поэтому большинство нацгвардейцев отказываются участвовать в разгоне блокады», - подчеркнул Виногородский.

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В то же время он положительно оценил принятие Кабинетом министров постановления касательно перечня товаров, разрешенных к пропуску через линию разграничения. «Это постановление по перечню товаров надо было принимать в 2014 году. В связи с этим у нас вопрос, кто будет наказан за незаконную торговлю в 2015-2016 годах», - добавил Виногородский.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что располагают информацией о готовности свыше 1 тысячи срочников Нацгвардии к силовому разгону участников акции.