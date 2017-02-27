Командующий Нацгвардией: в 90-х в Крыму нам в спину кричали "Бандеровцы! Фашисты! Нацики!"

"Я служил в Национальной гвардии, которая была в 90-х годах. В Крыму. В Севастополе. Внутренний документооборот, команды, все было у нас на украинском языке. Вслед нам кричали: Бандеровцы! Фашисты! Нацики!", - заявил Аллеров в интервью Новому времени.

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Однако вскоре, по его словам, отношение к Нацгвардии кардинально поменялось.

"И потом, когда мы пошли на улицы, начали помогать людям, местным властям, Нацгвардия стала любимым подразделением в Севастополе. Мы были гордостью города. Я служил в Севастополе, Красноперекопске, Симферополе", - подчеркнул Аллеров.

Он также рассказал, что в Крыму похоронены родители его родителей.

"Крым - мой. Украина - безгранична", - подчеркнул Аллеров.