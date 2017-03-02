В Киеве до сих пор ищут угонщика маршрутки, открыто уголовное дело (видео)

"Установлено, что, скрываясь от полицейских, мужчина протаранил припаркованную машину, на перекрестке столкнулся с еще одной и повредил служебный автомобиль правоохранителей", - сказано в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

<iframe width="720" height="576" src="https://ovva.tv/video/embed/IRHjL5tq" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В результате столкновений никто не пострадал, а раненному милиционеру оказали необходимую помощь.

Следователи начали уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Киеве очевидцы запечатлели полицейскую погоню за угнанной маршруткой (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепровском районе столицы мужчина похитил маршрутку и применил оружие. По данным полиции, он скрывается в частном секторе.

По словам свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: возраст 35-40 лет, рост 175-180 см, круглое лицо, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, средняя спортивное телосложение. Одет в «песочный» камуфляж, темную куртку и темную шапку.