Драка российских военных в оккупированном Крыму: десантники запугивают пострадавших от дебоша

В Крыму командование российских десантников запугивает потерпевших и свидетелей драки с участием российских военных, которая произошла в одном из развлекательных заведений Армянска.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Командование Воздушно-десантных войск ВС РФ проводит мероприятия по локализации последствий негативного влияния на имидж российских войск на временно оккупированной территории АР Крым через участие военнослужащих батальонной тактической группы 51 парашютно-десантного полка (Тула) 106 воздушно-десантной дивизии в массовой драке с местными жителями в развлекательном заведении г.Армянск 30 января», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты в Крыму хотят уничтожить идентичность украинцев и крымских татар - Климкин

Адвокаты пытаются затягивать дело.

«Осознавая возможность применения строгого наказания десантников за правонарушения, их руководство заставляет адвокатов затягивать расследование, одновременно под разными предлогами шантажирует и запугивает потерпевших и свидетелей происшествия», - отметили в разведке.