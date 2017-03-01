В Одесской области в ДТП с участием сотрудника прокуратуры погибла женщина-пешеход

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 февраля в селе Кислицы Измаильского района.

Читайте такжеВ Днепропетровской области в ДТП погиб депутат облсовета

«В результате наезда автомобиля погибла местная жительница, 1967 года рождения. По предварительным данным, ее сбил автомобиль Audi Q-7, которым управлял сотрудник местной прокуратуры. С ним в салоне был его родственник – сотрудник СБУ. Сейчас пытаются все замять, утверждают, что когда они подъехали, потерпевшая уже лежала…», - рассказал источник.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в связи с возможной причастностью к ДТП сотрудника прокуратуры проведение расследования поручено следователям областной прокуратуры. В прокуратуре уточнили, что женщина, обнаруженная в тяжелом состоянии на дороге в селе Кислицы, от полученных травм скончалась в больнице.

Начато уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, приведшее к смертельному исходу) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская - для установления причин гибели потерпевшей.