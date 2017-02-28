Кличко обвинил МАФы в обвале Шулявского путепровода

Первый произошел 10 лет назад, последний - весной 2012-го. Впрочем, капитальный ремонт постоянно откладывали - мост держался на временных металлических опорах, говорится в сюжете ТСН.Ночь.

Вечером 27 февраля обвалился участок перил и путепровода длиной около 30 метров. Очевидцы говорят, что падение было внезапным. Анна как раз проходила мимо, когда это случилось.

"Я шла и смотрела вперед. Подруга начала первой кричать и я сразу посмотрела в сторону и услышала звуки", - говорит она.

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На месте происшествия находятся спасатели, полиция, приехал также мэр города Виталий Кличко. Он осмотрел конструкцию, после чего сделал вывод, что во всем виноваты МАФы.

"Когда начинается застройка метро МАФами, будем ждать до того момента, пока "жареный петух" не клюнет... Год назад здесь горели МАФы, конструкция была повреждена", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.