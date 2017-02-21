На Винниччине столкнулся поезд и пассажирский автобус, есть жертва (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, авария произошла в Калиновке на улице Щорса на нерегулируемом железнодорожном переезде в 16:50.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автобуса возвращался в гараж без пассажиров.

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В результате ДТП водитель автобуса получил смертельные повреждения и погиб на месте происшествия. Пассажиры поезда не пострадали.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет заключения. Во время расследования будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.