На Львовщине микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие (фото)
На Львовщине в ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса .
Об этом сообщает полиция области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Trafic, по дороге во Львов, не справился с курированием и съехал в кювет.
Читайте такжеНа Львовщине столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие (фото)
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 февраля, на автодороге Львов - Краковец.
В результате ДТП пассажиров микроавтобуса - 25-летнюю женщину, двух 18-летних юношей и двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, доставили в больницу. Медики диагностировали у них ушибы и рваные раны.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее на Харьковщине водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.