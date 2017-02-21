На Львовщине микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает полиция области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Trafic, по дороге во Львов, не справился с курированием и съехал в кювет.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 февраля, на автодороге Львов - Краковец.

В результате ДТП пассажиров микроавтобуса - 25-летнюю женщину, двух 18-летних юношей и двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, доставили в больницу. Медики диагностировали у них ушибы и рваные раны.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Харьковщине водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.