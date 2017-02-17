В Днепре мужчина устроил стрельбу в многоэтажке

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.

Так, ночью поступил вызов о стрельбе в подъезде дома на Бульваре Славы. Прибыв на место, правоохранители нашли стреляные гильзы от ружья. Соседи указали в какой квартире проживает стрелок и сообщили.

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Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и провели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили незарегистрированное ружье. Действия гражданина квалифицировали по статье 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». На него составлены административные материалы.

Ранее в Одессе на рынке неизвестный подстрелил мужчину.