В Днепре мужчина устроил стрельбу в многоэтажке
В Днепре патрульная полиция нашла мужчину, который стрелял из оружия в подъезде.
Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.
Так, ночью поступил вызов о стрельбе в подъезде дома на Бульваре Славы. Прибыв на место, правоохранители нашли стреляные гильзы от ружья. Соседи указали в какой квартире проживает стрелок и сообщили.
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Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и провели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили незарегистрированное ружье. Действия гражданина квалифицировали по статье 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». На него составлены административные материалы.