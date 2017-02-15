Голодная смерть ребенка в Киеве: действия горе-матери переквалифицировали как умышленное убийство

В Киеве прокуратура переквалифицировала действия матери, которая на 9 дней оставила двух малолетних детей одних в квартире, что привело к смерти одного из них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Сначала действия матери квалифицировали по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека).

«Однако, как установило следствие, бросив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика», - подчеркнули в прокуратуре.

По результатам расследования 15 февраля злоумышленнице сообщили о смене предыдущего подозрения и объявили новое - в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии. Действия горе-матери были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.