Голодная смерть в Киеве: в полиции говорят, что их не вызвали к брошенным матерью на 9 дней детям

Об этом сообщила патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

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"В связи с резонансом вокруг произошедшего в Голосеевском районе столицы, где мать оставила 2 детей на 9 дней, что привело к гибели одного из них, сообщаем: информация, распространенная некоторыми журналистами и гражданами, о том, что перед смертью ребенка в Киеве к закрытой квартире приезжали полисмены, которые не помогли, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Полиция утверждает, что вызовов патрульных по адресу проживания детей в течение последнего месяца не поступало.

Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook написал, что перед смертью ребенка в Киеве к закрытой квартире приезжали полицейские, которые не помогли.

Как сообщал УНИАН, годовалый мальчик скончался, за жизнь двухлетней девочки борются врачи после того, как дети на 9 дней остались в квартире в Киеве без матери.