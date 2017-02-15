В Киеве чиновник Гоструда погорел на взятке в 112 тысяч гривень (фото)

10:50, 15 февраля 2017
Происшествия
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Он требовал деньги за разрешение на открытие газовых заправок.

Чиновник Гоструда требовал взятки / facebook / Надежда Максимец

В Киеве сегодня сотрудники прокуратуры и СБУ задержали на взятке главного государственного инспектора Главного управления Государственной службы по вопросам труда в Киевской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, чиновник требовал от представителя частного предприятия 112 тысяч гривень взятки за выдачу разрешительных документов на функционирование 8 газовых заправок на территории Киева и Киевской области.

Злоумышленника задержали сразу после передачи средств. Следствие продолжается.

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Теги: #взятка#заправка