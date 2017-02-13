Задержан 67-летний "ДНРовец", избивавший пленных в подвале здания СБУ в Донецке

Об этом сообщает ГПУ.

Мужчина в период с августа по декабрь 2014 года осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые удерживались в помещении Управления СБУ в Донецке.

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"При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие, наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни. Следствием установлено 11 военнослужащих, которые пострадали от действий указанного лица", - сказано в сообщении.

11 февраля задержанному сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины) и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Мужчина арестован на два месяца.