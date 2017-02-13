На Ривненщине демонстрация военным гранаты закончилась взрывом и шестью пострадавшими в местном кафе (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненщины, установлено, что в кафе в тот вечер отдыхала компания из трех мужчин. Среди них был военнослужащий, который находится в отпуске. Он из кармана куртки достал гранату и начал демонстрировать ее присутствующим. По собственной неосторожности мужчина вытащил чеку из гранаты и бросил ее под стол. В результате взрыва шестерых человек, трое из которых находились за соседним столиком, доставили в больницу.

Осколочные ранения различных частей тела получили 18-, 34- и 32-летние мужчины и 32-летняя женщина. После оказания медицинской помощи врачами Ривненской областной клинической больнице они были отпущены домой.

Также ранения обеих ног, левой кисти и грудной клетки получил 28-летний местный житель, который тоже имеет отношение к военной службе. У самого владельца боеприпаса диагностировали осколочные ранения лица, осколочные ранения и рваные раны обеих ног. Обоих мужчин госпитализировали в торакальное отделение областной больницы.

Специалисты во время осмотра места происшествия установили, что взорвалась граната РГД-5.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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В настоящее время рассматривается вопрос о направлении уголовного производства для расследования в военную прокуратуру или осуществления ею процессуального руководства.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили в рюкзаке, который принадлежит одному из военнослужащих, осветительные патроны промышленного производства.