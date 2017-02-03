В Киеве произошел взрыв гранаты в ресторане (фото)

Инцидент произошел сегодня ночью на ул. Профсоюзной в Днепровском районе столицы. Около 3 часов в полицию поступила информация о взрыве в ресторане. По указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно - «РГД-5». Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.

По словам работницы заведения, выяснилось: после закрытия ресторана она начала убирать помещение. Около трех часов ночи женщина услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. Вследствие взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления столичной полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства содеянного. Усилия правоохранителей направленные на установление и задержание злоумышленников, причастных к этому уголовному преступлению.