Крупное ДТП в Киеве: в реанимации скончалась одна из пострадавших девочек (видео)

"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности...", - сообщил на своей странице в Facebook основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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По его словам, вторая девочка 7 лет, пострадавшая в ДТП, в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу.

"Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени", - добавил Антонов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на ул. Гетьмана произошло крупное ДТП, в котором один человек погиб, девятеро получили травмы, среди которых были беременные и дети (3 и 7 лет).