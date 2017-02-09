Во Львове таксист устроил тройное ДТП (фото)

Об этом сообщает 032.ua.

По словам Екатерины Рыбий, представителя патрульной полиции Львова, авария произошла между автомобилями Daewoo Lanos (такси), Renault Laguna и Audi Q7.

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Водитель такси выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество автомобилю Renault и столкнулся с ним. В результате столкновения автомобиль Renault столкнулся с Audi.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

На водителя такси составили протокол по статье 124 (Статья 124. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).