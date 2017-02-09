"Судный день для Пугачева": в Днепре сегодня будут судить подозреваемого в расстреле патрульных (видео)
13:59, 09 февраля 2017Происшествия
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Предыдущее заседание отложили, чтобы усилить меры безопасности. 34-летнего бывшего бойца батальона "Торнадо" будут судить сразу по пяти статьям.
Судный день для Пугачева / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В частности, за убийство двух полицейских в сентябре прошлого года и за покушение на водителя маршрутки, который пытался его остановить.
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Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
Подозреваемым оказался Александр Пугачев, бывший боец "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.
В Днепре сегодня будут судить подозреваемого в расстреле патрульных
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