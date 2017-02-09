"Судный день для Пугачева": в Днепре сегодня будут судить подозреваемого в расстреле патрульных (видео)

13:59, 09 февраля 2017
Происшествия
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Предыдущее заседание отложили, чтобы усилить меры безопасности. 34-летнего бывшего бойца батальона "Торнадо" будут судить сразу по пяти статьям. 

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Об этом говорится в  сюжете ТСН.

В частности, за убийство двух полицейских в сентябре прошлого года и за покушение на водителя маршрутки, который пытался его остановить.

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Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Подозреваемым оказался Александр Пугачев, бывший боец "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. 

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Теги: #суд#Днепр#Пугачева