В Днепре после расстрела патрульных намерены установить камеры видеонаблюдения

По поводу локаций – приоритет по размещению видеокамер будет предоставлен Нацполиции, передает Dnepr.info.

Это объясняется тем, что полиция понимает предполагаемую логистику движения преступников, понимает наиболее криминогенные точки, где наиболее часто происходят грабежи, как преступники будут пытаться в случае плана-перехвата покинуть город.

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Сколько всего камер планируется установить, пока не озвучивается. Отмечается, что будут закуплены и установлены системы круглосуточного слежения с прожекторами на основных магистралях.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.