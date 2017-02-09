Во Львове усилят охрану Генконсульства Польши после акта вандализма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Львовской ОГА Олег Синютка.

Он отметил, что для усиленной охраны дипломатического учреждения будут привлечены дополнительные силы бойцов Национальной гвардии Украины.

Синютка также отметил, что надпись, оставленная на заборе Генконсульства, является «провокацией пророссийских сил», направленной на дестабилизацию в западном регионе и отношений между украинцами и поляками.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, по факту надписи на заборе Генконсульства и нанесения пятен красного цвета на здании дипмиссии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Как сообщал УНИАН, во Львове 8 февраля неизвестные разрисовали кирпичную ограду и здание Генерального консульства Республики Польша во Львове надписями и красными пятнами.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, на стене ограды территории консульства по ул. Ивана Франко, сделана надпись: «Наша земля – 1», а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски. Надпись и краска на стене были обнаружены утром 8 февраля.

Расстояние от забора до здания консульства составляет около 10 метров, территория консульства находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Красные пятна краски расположены на стене возле одной из камер видеонаблюдения.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором осудил акт вандализма относительно Генконсульства, и высказал предположение, что третья сторона хочет причинить вред отношениям Украины и Польши.