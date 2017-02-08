Во Львове неизвестные разрисовали здание Генконсульства Польши надписями и красными пятнами
Во Львове сегодня, 8 февраля, неизвестные разрисовали кирпичное ограждение и здание Генерального консульства Республики Польша во Львове надписями и красными пятнами.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, на стене ограждения территории консульства по ул. Ивана Франко, сделана надпись: «Наша земля – 1», а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски.
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Надпись и краску на стене обнаружили сегодня утром. Пока официальное заявление в милицию от представителей Генконсульства не поступало, на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как передает корреспондент УНИАН, расстояние от ограждения до здания консульства составляет около 10 метров, территория консульства находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Красные пятна краски расположены на стене возле одной из камер видеонаблюдения.