Во Львове неизвестные разрисовали здание Генконсульства Польши надписями и красными пятнами

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, на стене ограждения территории консульства по ул. Ивана Франко, сделана надпись: «Наша земля – 1», а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски.

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Надпись и краску на стене обнаружили сегодня утром. Пока официальное заявление в милицию от представителей Генконсульства не поступало, на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как передает корреспондент УНИАН, расстояние от ограждения до здания консульства составляет около 10 метров, территория консульства находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Красные пятна краски расположены на стене возле одной из камер видеонаблюдения.