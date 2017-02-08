Климкин назвал провокацией акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове

«Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает», - написал министр в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, 8 февраля, неизвестные разрисовали кирпичный ограждение и здание Генконсульства Польши надписями и красными пятнами.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором осудил акт вандализма в отношении Генконсульства, и высказал предположение, что третья сторона хочет нанести вред отношениям Украины и Польши.