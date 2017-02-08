В кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки

20:40, 08 февраля 2017
Происшествия
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Всех работников и посетителей Херсонского горсовета пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Полицейские осмотрели помещение и обнаружили взрывчатку прямо в кабинете городского главы.

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Правда впоследствии выяснилось - это был лишь муляж.

Последние полгода о заминировании горсовета анонимные звонки поступают регулярно.

Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове "заминировали" облгосадминистрацию.

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Теги: #полиция#минирование#взрывчатка