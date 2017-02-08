В кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки

Всех работников и посетителей Херсонского горсовета пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Полицейские осмотрели помещение и обнаружили взрывчатку прямо в кабинете городского главы. Читайте такжеВ Одессе "заминировали" суд: эвакуировали более 70 человек Правда впоследствии выяснилось - это был лишь муляж. Последние полгода о заминировании горсовета анонимные звонки поступают регулярно. Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове "заминировали" облгосадминистрацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter