В кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки
20:40, 08 февраля 2017Происшествия
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Всех работников и посетителей Херсонского горсовета пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о заминировании.
В кабинет городского головы Херсона подложили муляж взрывчатки
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Полицейские осмотрели помещение и обнаружили взрывчатку прямо в кабинете городского главы.
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Правда впоследствии выяснилось - это был лишь муляж.
Последние полгода о заминировании горсовета анонимные звонки поступают регулярно.
Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове "заминировали" облгосадминистрацию.
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