Во взорванной машине в Луганске находился главарь "народной милиции ЛНР", боевики назвали инцидент "терактом"

Об этом сообщают информресурсы боевиков.

Там назвали взрыв "терактом".

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

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Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.

Ранее источник в "силовых структурах Луганска" сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.