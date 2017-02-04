Во взорванной машине в Луганске находился главарь "народной милиции ЛНР", боевики назвали инцидент "терактом"
10:09, 04 февраля 2017Происшествия
7540 3
В результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу погиб "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщают информресурсы боевиков.
Там назвали взрыв "терактом".
"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПоследствия мощного взрыва в Донецке сняли с высоты птичьего полета (видео)
Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.
Ранее источник в "силовых структурах Луганска" сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "главаря милиции ЛНР"