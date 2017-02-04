СМИ: В Луганске взорвался внедорожник

09:13, 04 февраля 2017
Происшествия
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В субботу утром в Луганске взорвался внедорожник Toyota.

REUTERS

Об этом со ссылкой на структуры боевиков сообщает РИА Новости.

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"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.

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Теги: #взрыв#Луганск#внедорожник