СМИ: В Луганске взорвался внедорожник

Об этом со ссылкой на структуры боевиков сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПоследствия мощного взрыва в Донецке сняли с высоты птичьего полета (видео)

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.