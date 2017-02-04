СМИ: В Луганске взорвался внедорожник
09:13, 04 февраля 2017Происшествия
3690 0
В субботу утром в Луганске взорвался внедорожник Toyota.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом со ссылкой на структуры боевиков сообщает РИА Новости.
Читайте такжеПоследствия мощного взрыва в Донецке сняли с высоты птичьего полета (видео)
"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - сообщил собеседник агентства.
Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "главаря милиции ЛНР"