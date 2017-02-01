В Минобороны показали последствия обстрела Россией украинского самолета Ан-26 (фоторепортаж)
17:23, 01 февраля 2017Происшествия
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1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26.
Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Степан Полторак, опубликовав соответствующие фото.
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Он рассказал, что во время внешнего осмотра воздушного корабля было обнаружено 3-см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия.
В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заверил, что экипаж Ан-26 не пострадал. Кроме того, он добавил фотографии инцидента на своей странице в Facebook.
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