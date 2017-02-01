В Минобороны показали последствия обстрела Россией украинского самолета Ан-26 (фоторепортаж)

Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Степан Полторак, опубликовав соответствующие фото.

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Он рассказал, что во время внешнего осмотра воздушного корабля было обнаружено 3-см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заверил, что экипаж Ан-26 не пострадал. Кроме того, он добавил фотографии инцидента на своей странице в Facebook.