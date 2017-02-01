Россияне с боевого корабля обстреляли самолет ВМС Украины в Черном море
16:10, 01 февраля 2017Общество
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Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.
Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал / УНИАН
Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на штаб ВМСУ.
По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.
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Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.
Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.
Как сообщал УНИАН, ранее ВМС показали обстрелянное Россией украинское военное судно.
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Новость в сюжете: Обстрел украинского Ан-26 над Черным морем