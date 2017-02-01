Россияне с боевого корабля обстреляли самолет ВМС Украины в Черном море

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на штаб ВМСУ.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.

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Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

Как сообщал УНИАН, ранее ВМС показали обстрелянное Россией украинское военное судно.