В Харьковской ОГА не нашли взрывчатку

Сообщение о якобы взрывчатке в Харьковской облгосадминистрации поступило в полицию 30 января около 10:30. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники.

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В течение нескольких часов сотрудники полиции осмотрели почти 500 кв. метров здания, эвакуировали 6 человек.

Правоохранителями проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.