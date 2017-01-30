В Харьковской ОГА не нашли взрывчатку
15:19, 30 января 2017Происшествия
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Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили.
Правоохранители разыскивают того, кто сообщил о "минировании" / УНИАН
Сообщение о якобы взрывчатке в Харьковской облгосадминистрации поступило в полицию 30 января около 10:30. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.
На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники.
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В течение нескольких часов сотрудники полиции осмотрели почти 500 кв. метров здания, эвакуировали 6 человек.
Правоохранителями проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
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