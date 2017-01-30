В Харькове проверяют информацию о минировании облгосадминистрации

12:13, 30 января 2017
Происшествия
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Правоохранители Харькова проверяют информацию о минировании облгосадминистрации.

УНИАН

Об этом сообщает полиция Харькова.

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Информация о якобы заложенной взрывчатке в админздании поступила в полицию 30 января около 10:30. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники.

Проводится проверка и эвакуация.

Как известно, с киевского вокзала эвакуировали 1,5 тысячи человек после звонка "минера".

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Теги: #Харьков