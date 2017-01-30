Взрыв газа на Харьковщине: один пострадавший скончался, остальные в критическом состоянии

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Взрывом, невестку хозяйки квартиры выбросило с балкона 5 этажа на снег. Четверо мужчин - сын хозяйки, муж и рабочие, которые делали ремонт, были в квартире и сильно обгорели.

Читайте такжеВзрыв в жилом доме в Сумах: правоохранители назвали версии

Около 11:00 скончался один из рабочих, монтировавших натяжной потолок. 52-летний мужчина умер от ожогов. Состояние пострадавшей женщины медики оценивают как тяжелое, остальных как критичное, рассказали в Змиевской ЦРБ.

Сейчас, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.