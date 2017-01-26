В Днепре расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть убитый и раненые (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По словам свидетелей, вчера вечером на улице Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы.

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился погибший мужчина и двое раненных охранников в бронежилетах. Охранников с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.

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Установлено, что нападавшие забрали сумку с большой суммой денег, которая принадлежала погибшему. «При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже осуществлялось разбойное нападение, и в течение двух лет он пользовался услугами этой охранной фирмы, работники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства», - сообщили в полиции.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план «Перехват». Поиски злоумышленников продолжаются.

Открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.