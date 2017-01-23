В Киеве к пожизненному заключению приговорили организатора убийств таксистов с элитными автомобилями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева со ссылкой на прокурора Дмитрия Величко, приговором суда организатор преступлений - 28-летний уроженец Черкасской области, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Трем его сообщникам (самому младшему из которых всего 22 года) суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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«Назначенное наказание в полной мере соответствует позиции, которую государственное обвинение высказало во время судебных дебатов», - сказал Величко.

Как напомнили в прокуратуре, четверо злоумышленников совершили убийство и два покушения на убийство водителей летом прошлого года на территории столицы. Своих жертв злоумышленники находили через сеть Интернет с объявлениями о поиске водителей с собственными автомобилями элитного класса.

Одного из таксистов, который откликнулся на объявление, злоумышленники жестоко убили на берегу реки Днепр, после чего сожгли его тело, а останки закопали в безлюдном месте. «Таким же образом указанные лица пытались лишить жизни еще двух людей, и даже выкопали ямы для своих жертв. И только благодаря слаженной и оперативной работе столичных правоохранителей совершение этих убийств удалось предотвратить», - отметили в прокуратуре.